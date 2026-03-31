Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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31.03.2026 09:07:21
Germany: Stranded Humpback whale has 'barely moved' in Baltic Sea, is reacting less to stimuli
After barely budging overnight, the whale stranded off Germany's Baltic coast for a week finally moved again on Monday evening. But after showing signs of deterioration, experts aren't sure where it's going next.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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