Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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28.04.2026 18:43:20
Germany: Stranded whale 'Timmy' being transported towards ocean in special barge
Rescue teams are celebrating what they hope is a major win weeks into efforts to assist a stranded humpback whale. "Timmy" has been coaxed onto a special barge that will help steer him back towards the Atlantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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