Being Aktie

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WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001

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02.05.2026 00:35:19

Germany: Stranded whale 'Timmy' being transported towards ocean in special barge

Rescue teams are celebrating what they hope is a major win weeks into efforts to assist a stranded humpback whale. "Timmy" has been coaxed onto a special barge that will help steer him back towards the Atlantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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