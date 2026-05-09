Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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09.05.2026 03:11:19
Germany: Stranded whale 'Timmy' being transported towards ocean in special barge
Rescue teams are celebrating what they hope is a major win weeks into efforts to assist a stranded humpback whale. "Timmy" has been coaxed onto a special barge that will help steer him back towards the Atlantic.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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