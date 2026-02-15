Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

15.02.2026 20:19:20
Germany: Tesla charges trade union member in IG Metall fight
Tesla's German factory in Grünheide is pressing charges against an external trade union member. The company said he was caught recording a confidential meeting without permission; the IG Metall union called this a lie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
