Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.02.2026 21:23:20
Germany: Tesla charges trade union member in IG Metall fight
Tesla's German factory in Grünheide is pressing charges against an external trade union member. The company said he was caught recording a confidential meeting without permission; the IG Metall union called this a lie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
