Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
02.03.2026 10:03:38
Germany: Tesla charges trade union member in IG Metall fight
Tesla's German factory in Grünheide is pressing charges against an external trade union member. The company said he was caught recording a confidential meeting without permission; the IG Metall union called this a lie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Tesla
|
05:49
|Betriebsratswahl bei Tesla - Streit mit IG Metall (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Tesla prüft Produktion von Cybercab und Optimus in Europa - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)
|
27.02.26
|The SpaceX ETF is in trouble (Financial Times)
|
27.02.26
|Tesla: Der schmutzige Betriebsratswahlkampf in der deutschen Gigafabrik (Spiegel Online)
|
26.02.26
|Tesla-Aktie, SpaceX, xAI: Musk führt fünf Zukunftsbranchen gleichzeitig an (finanzen.at)
|
26.02.26
|Tesla und IG Metall einigen sich vor Gericht - Aktie dennoch in Rot (dpa-AFX)
|
26.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft rügt Tesla-Chef Musk als 'undemokratisch' (dpa-AFX)
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|334,50
|-1,76%
