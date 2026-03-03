Tesla Aktie

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

04.03.2026 00:19:20

Germany: Tesla charges trade union member in IG Metall fight

Tesla's German factory in Grünheide is pressing charges against an external trade union member. The company said he was caught recording a confidential meeting without permission; the IG Metall union called this a lie.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
