Stream Aktie
WKN DE: A0MJ2W / ISIN: JP3399760002
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01.07.2026 17:35:19
Germany: Ukrainian national charged over Nord Stream blasts
A Ukrainian national has been charged in relation to a series of explosions which severely damaged the Nord Stream gas pipeline in the Baltic Sea in 2022.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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