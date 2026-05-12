Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
|
12.05.2026 11:07:20
Germany: 'Ulm 5' on trial after attack on Israeli arms firm
Five activists have gone on trial in Germany following a break-in at the Israeli arms company Elbit Systems in Ulm. Their lawyers intend to argue they were trying to obstruct a genocide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trial Holdings Inc. Registered Shs
Analysen zu Trial Holdings Inc. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trial Holdings Inc. Registered Shs
|4 440,00
|2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während der US-Leitindex nachgibt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.