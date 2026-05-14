Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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14.05.2026 05:11:19
Germany: 'Ulm 5' on trial after attack on Israeli arms firm
Five activists have gone on trial in Germany following a break-in at the Israeli arms company Elbit Systems in Ulm. Their lawyers intend to argue they were trying to obstruct a genocide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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