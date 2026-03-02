Time Aktie
Germany: Unreliable childcare forces parents into part-time
Chancellor Merz has been calling on Germans to work more. This is practically impossible for many working parents as childcare centers battle with staff shortages and reduced operating hours.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
