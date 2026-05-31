People Aktie

People für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089

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31.05.2026 13:43:24

Germany: Vaping becoming more popular among young people

A recent study shows that e-cigarettes are becoming increasingly popular among young people in Germany, with even elementary school kids picking up vapes. Health experts are alarmed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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