People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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31.05.2026 15:47:19
Germany: Vaping becoming more popular among young people
A recent study shows that e-cigarettes are becoming increasingly popular among young people in Germany, with even elementary school kids picking up vapes. Health experts are alarmed.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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