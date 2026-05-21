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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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21.05.2026 13:23:26
Germany 2026 World Cup squad announcement: Neuer returns
Germany head coach Julian Nagelsmann has announced his squad for the 2026 World Cup, and there are some surprises.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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