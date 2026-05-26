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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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26.05.2026 18:15:19
Germany 2026 World Cup squad announcement: Neuer returns
Two years after retiring from international football, Manuel Neuer is back in Germany's 2026 World Cup squad.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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