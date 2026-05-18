Hydrogen Future Aktie
WKN DE: A1XBJ8 / ISIN: US44887W1053
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18.05.2026 22:35:19
Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
During a recent visit to Japan, Germany's transport minister Patrick Schnieder toured hydrogen projects aimed at bringing the fuel into the mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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