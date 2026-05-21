BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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21.05.2026 15:55:20
Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
During a recent visit to Japan, Germany's transport minister Patrick Schnieder toured hydrogen projects aimed at bringing the fuel into the mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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