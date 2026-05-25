Toyota Motor Aktie
WKN: 853510 / ISIN: JP3633400001
|
25.05.2026 20:55:22
Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
During a recent visit to Japan, Germany's transport minister Patrick Schnieder toured hydrogen projects aimed at bringing the fuel into the mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.