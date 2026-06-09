HydroGen Aktie
WKN DE: A0MKT1 / ISIN: US44887Q1085
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09.06.2026 23:35:47
Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
During a recent visit to Japan, Germany's transport minister Patrick Schnieder toured hydrogen projects aimed at bringing the fuel into the mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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