HydroGen Aktie
WKN DE: A0MKT1 / ISIN: US44887Q1085
|
15.06.2026 09:43:19
Germany and Japan test hydrogen future with BMW, Toyota cars
During a recent visit to Japan, Germany's transport minister Patrick Schnieder toured hydrogen projects aimed at bringing the fuel into the mainstream.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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