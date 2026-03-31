Confidence Aktie
WKN DE: A3EFHW / ISIN: JP3306470000
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31.03.2026 09:07:21
Germany beat Ghana to complete confidence-boosting March
A late winner from Stuttgart's Deniz Undav secured a second friendly win in a week for Germany. With the FIFA World Cup just 10 weeks away, Julian Nagelsmann's team will be starting to believe they can win it all.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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