WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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18.06.2026 12:43:20
Germany beat USA before World Cup but injuries cast shadow
Germany’s final match before their World Cup start ended with a 2-1 win. But a tournament-ending injury to rising star Lennart Karl and doubts about veteran Manuel Neuer mean coach Julian Nagelsmann has work to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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