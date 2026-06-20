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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001

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20.06.2026 19:19:19

Germany beat USA before World Cup but injuries cast shadow

Germany’s final match before their World Cup start ended with a 2-1 win. But a tournament-ending injury to rising star Lennart Karl and doubts about veteran Manuel Neuer mean coach Julian Nagelsmann has work to do.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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