WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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07.07.2026 14:51:22
Germany disappoints in loss to Ecuador at 2026 World Cup
Germany had already qualified for the knockouts of the 2026 World Cup, but their performance was still disappointing in a 2-1 defeat.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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