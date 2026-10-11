RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.10.2026 01:39:27
Germany faces energy tax losses as EV sales rise
The rapid shift to electric vehicles in Germany is cutting fuel tax revenue for the government. As EV sales surge, policymakers face growing pressure to find new ways to fund roads and transportation infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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