Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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17.06.2026 08:59:22
Germany faces EU penalty over gender pay gap directive
Germany was required to incorporate the EU Pay Transparency Directive into its national law, but it has missed the deadline.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Gap Inc.
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17.06.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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10.06.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.06.26
|European engineering employers try to close big gender gap (Financial Times)
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03.06.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
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29.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
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29.05.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)