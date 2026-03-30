Alliance Holdings GP LPPartnership Units Aktie
WKN DE: A0JLY8 / ISIN: US01861G1004
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30.03.2026 14:51:26
Germany launches alliance to fairly recruit skilled workers
Germany needs new talent for its labor market — and fresh ideas to ensure that foreign workers not only come, but also stay. New initiatives are now emerging to help businesses and skilled workers.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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