WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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16.06.2026 08:59:29
Germany news: 23 million tune in for World Cup win
The Germany national team's 7-1 win over Curacao drew over 23 million viewers. Meanwhile, German President Steinmeier is kicking off his visit to Indonesia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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