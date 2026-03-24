RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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24.03.2026 15:11:20
Germany news: 3 in 4 fear rise in refugees from Iran war
Just under three-quarters of Germans think the country would be overwhelmed by any future influx of migrants fleeing war in Iran. Meanwhile, figures show about 4 million employed Germans work night hours. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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