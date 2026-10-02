Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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02.10.2026 17:23:25
Germany news: Berlin officially withdraws Olympics bid
Berlin's decision to withdraw its Olympic bid means that only Munich and the western Rhine/Ruhr region are left in the running as potential Olympic hosts. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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