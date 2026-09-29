PORT Aktie
WKN DE: A2PDWX / ISIN: JP3855850008
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29.09.2026 19:31:26
Germany news: Bremerhaven port to receive defense boost
Bremerhaven's port and Bremen's airport will be upgraded for German, NATO defense needs in case of an attack on the alliance. It comes as European countries upgrade militarily amid Russia's war in Ukraine. Follow DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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