Hit Aktie

Hit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002

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19.03.2026 23:07:20

Germany news: Bus and tram strikes hit several states hard

A public transport strike has hit several German states, leaving commuters scrambling for alternatives. Meanwhile, it was revealed that some 30,000 people were turned away in border checks since last May.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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