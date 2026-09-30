BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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30.09.2026 11:31:26
Germany news: Cabinet approves care reform bill
The German Cabinet has approved a draft bill on reforming the care system after long debate. Police have launched raids across Germany targeting Hells Angels gangs and a money-laundering network. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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