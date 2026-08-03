Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.08.2026 17:19:19
Germany news: Calls intensify to consider Meta Glasses ban
Both rights groups and regulators say the new AI tech is dangerous to consumers. At the same time, debate is heating up over pension reforms. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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