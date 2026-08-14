CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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14.08.2026 23:19:21
Germany news: Car industry hemorrhaging jobs
The country's famed auto sector is losing jobs faster than any industrial branch in the economy, official statistics show. Meanwhile, farmers say drought conditions could affect this year's harvest. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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