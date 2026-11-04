Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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04.11.2026 15:27:23
Germany news: Chancellor Friedrich Merz accuses North Korea of threatening Europe's freedom
Friedrich Merz, who is visiting Seoul, said North Korea is putting Europe's security at risk by sending soldiers to fight for Russia in Ukraine. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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