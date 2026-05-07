MPS Aktie

MPS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017

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07.05.2026 10:23:25

Germany news: Coalition at odds over pay rises for MPs

German conservatives want to hold on to automatic pay increases for lawmakers, while the center-left thinks they should skip it this year in light of the economic situation. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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