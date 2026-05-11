MPS Aktie
WKN DE: A14SRJ / ISIN: INE943D01017
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11.05.2026 11:35:19
Germany news: Coalition at odds over pay rises for MPs
German conservatives want to hold on to automatic pay increases for lawmakers, while the center-left thinks they should skip it this year in light of the economic situation. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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