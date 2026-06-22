Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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22.06.2026 21:15:20
Germany news: Could heatwave temperatures hit 40°C?
Germany is in the grip of an intense heatwave, with experts predicting extreme temperatures in some regions. Chancellor Friedrich Merz insists he can handle the heat and is not bothered by personal insults. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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