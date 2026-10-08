BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
|
08.10.2026 20:39:28
Germany news: COVID vaccine maker BioNTech to close 3 sites
COVID-19 vaccine maker BioNTech is to close three sites in Germany after efforts to find buyers failed. Meanwhile, Rhine water levels have fallen to record lows after an unusually dry September. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|07.10.26
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|04.08.26
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|22.08.25
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|05.08.25
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