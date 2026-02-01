Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
01.02.2026 15:07:19
Germany news: Energy cooperation with Saudi Arabia to expand
During a visit to Riyadh, Germany's Economy Minister Katherina Reiche said companies from the two countries will work together to strengthen the ties between them.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
