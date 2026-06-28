Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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28.06.2026 11:27:19
Germany news: Extreme heat heads east, Greens want air con
The worst of the heat wave is moving east and starting to ease, but extreme heat warnings remain in place almost nationwide. A Green politician is calling for rapid installation of air conditioning in public facilities.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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