Galilee Energy Aktie

Galilee Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4

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07.06.2026 09:39:19

Germany news: Far-right push in low-key eastern elections

The four local votes are widely seen as a barometer for state elections in eastern Germany in September. Meanwhile, Merz heads to London to discuss the Ukraine war as Putin rejects face-to-face talks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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