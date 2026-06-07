Galilee Energy Aktie
WKN DE: A1CZ2H / ISIN: AU000000GLL4
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07.06.2026 09:59:20
Germany news: Far-right push in low-key eastern elections
The four local votes are widely seen as a barometer for state elections in eastern Germany in September. Meanwhile, Merz heads to London to discuss the Ukraine war as Putin rejects face-to-face talks. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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