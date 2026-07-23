F&M Aktie
WKN: 501961 / ISIN: JP3166700009
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23.07.2026 10:23:21
Germany news: FM Wadephul wraps up Africa tour in South Africa
German Foreign Minister Johann Wadephul's Africa tour ends today in South Africa, Germany's largest trade partner on the continent. Follow DW for the latest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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