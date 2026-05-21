Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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21.05.2026 16:03:22
Germany news: Govt reportedly mulls change to retirement age
A media report that the German government wants to raise the age of retirement has come under hefty criticism. Meanwhile, Chancellor Friedrich Merz wants to grant Ukraine special status. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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