Greens Holdings Aktie
WKN DE: A0YDDB / ISIN: KYG409871020
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03.05.2026 01:47:19
Germany news: Greens and CDU agree Baden-Württemberg deal
The state of Baden-Württemberg's Greens and conservatives have forged a coalition deal after weeks of talks. Meanwhile, unions are staging May Day rallies to demand better work conditions and a wealth tax.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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