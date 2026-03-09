Greens Holdings Aktie
WKN DE: A0YDDB / ISIN: KYG409871020
|
09.03.2026 03:07:20
Germany news: Greens narrowly win Baden-Württemberg election
In a close race, the Greens won the state election in Baden-Württemberg, ahead of Chancellor Friedrich Merz's CDU. The far-right AfD was the third strongest party, having made significant gains. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
