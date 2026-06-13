WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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13.06.2026 12:11:20
Germany news: Hopes high ahead of first World Cup match
Germany is to play World Cup debutant Curacao on Sunday at its first appearance in this year's soccer championship. And another German-French defense project seems to be in jeopardy. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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